Mit Katar 14 Abkommen unterzeichnet, die umgesetzt werden sollten

Zu den Ergebnissen dieser Reise sagte Seyyed Ebrahim Raisi: „Diese Reise wurde im Einklang mit der Nachbarschaftspolitik mit zwei Hauptzielen durchgeführt: „Stärkung des gegenseitigen Vertrauens und der Zusammenarbeit mit den Nachbarn“ und „Irans Anteil an der Wirtschaft und dem Handel der Region“.

„Es wurden 14 Vereinbarungen unterzeichnet, die von meinen Regierungskollegen umgesetzt und weiterverfolgt werden müssen, und Herr Emir von Katar wies auch die hochrangigen katarischen Beamten an, die Umsetzung dieser Vereinbarungen und Memoranden unverzüglich umzusetzen“, fügte er hinzu.

In Bezug auf sein Treffen mit Wirtschaftsaktivisten in Katar bekräftigte Ayatollah Raisi: „Die Wirtschaftsaktivisten zeigten großes Interesse an Wirtschafts-, Handels- und Investitionsarbeit im Iran.“

Der Präsident äußerte die Hoffnung auf bilaterale Treffen mit den Staats- und Regierungschefs der Länder, die bei der Versammlung der gasexportierenden Länder anwesend sind, und betonte, wie wichtig es sei, die Diskussionen weiterzuverfolgen.

Er betonte: „Viele der Kapazitäten, die in der Islamischen Republik Iran, den Ländern der Region, den muslimischen Ländern und den Nachbarländern vorhanden sind, haben weniger Aufmerksamkeit erhalten und diese Kapazitäten müssen wiederbelebt werden.“