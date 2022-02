Eine kurzfristige Einigung erfordert Initiative und Flexibilität seitens des Westens

Die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen in Wien haben in den letzten Tagen ein kritisches Stadium erreicht und stehen nach Angaben der Verhandlungsführer in Wien kurz vor dem Abschluss, und in Wien werden diplomatische Treffen und Gespräche zur Aufhebung der harten Sanktionen fortgesetzt.

Auch Russlands Chefunterhändler Michail Uljanow kündigte auf seinem Twitter-Account an, dass er ein „ernsthaftes und nützliches“ Treffen mit den Delegationsleitern der drei europäischen Länder abhalte.

„Wir sprachen über mögliche Mittel und Wege, um die verbleibenden Probleme zu lösen. Ähnliche Treffen finden in unterschiedlichen Formaten zwischen allen anderen Verhandlungsteilnehmern statt“, fügte er hinzu.