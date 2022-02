Irans Kurzfilm nimmt am internationalen RNAB Filmfestival in Brasilien teil

Ardabil (IRNA) – Der iranische Kurzfilm „Silent“ unter der Regie von Behnam Asadollahi wird am am 13. internationalen RNAB Filmfestival in Brasilien teilnehmen.

Dieses Filmfestival findet vom 25. bis 31. März 2022 im brasilianischen Bundesstaat Sao Paulo statt, um Filmtalente auf der ganzen Welt zu entdecken. Der Film wurde zuvor bei verschiedenen internationalen Filmfestivals ausgezeichnet.