Iran will die Beziehungen zu Mosambik und Äquatorialguinea ausbauen

Während eines Treffens mit dem mosambikanischen Präsidenten Filipe Nyusi am Dienstag drückte Präsident Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi seine Zufriedenheit mit seinen Bemerkungen über die erfolgreichen Ergebnisse der Entwicklungspläne seines Landes aus.

'Aus Sicht der Islamischen Republik Iran sind afrikanische Länder voller reicher Talente und Ressourcen, die in den letzten Jahrhunderten leider immer von westlichen Ländern geplündert wurden.', sagte er.

Raisi fügte hinzu: 'Die 13. Regierung ist bereit, die Handels- und Wirtschaftskooperation mit afrikanischen Ländern, insbesondere Mosambik, auszuweiten und Erfahrungen und technisches Wissen in diese Länder zu transferieren.'

Ihm zufolge hatte die Islamische Republik Iran immer gute Beziehungen zu afrikanischen Ländern und heute ist Teheran auf der Grundlage dieser konstruktiven Haltung gegenüber Afrika bereit, die Zusammenarbeit mit den Ländern dieses Kontinents auszubauen.

Er fuhr fort: 'Ich fordere den Außenminister auf, so bald wie möglich die Einsetzung einer gemeinsamen Kommission für wirtschaftliche Zusammenarbeit vorzubereiten, um den Prozess der Ausweitung der Interaktionen zwischen den beiden Ländern zu beschleunigen.'

Der Präsident von Mosambik bekundete auch das Interesse seines Landes am Ausbau der Beziehungen zur Islamischen Republik Iran und sagte: 'Wir haben viele natürliche Ressourcen, die wir mit den technischen Fähigkeiten iranischer Experten nutzen können, um den Menschen in Mosambik zu helfen und Interaktionen zwischen den beiden Ländern zu entwickeln.'

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi traf am Dienstagabend am Rande des Sechsten Gipfeltreffens der gasexportierenden Länder in Katar auch mit dem äquatorialguineischen Präsidenten Teodoro Obiang Nguema Mbasogo zusammen.

'Über Jahrhunderte haben westliche Länder Afrikas reiche Ressourcen und Arbeitskraft lediglich geplündert', sagte er.

Raisi betonte: 'Wir sind bereit, in verschiedenen Bereichen zusammenzuarbeiten und Beziehungen mit afrikanischen Ländern aufzubauen, einschließlich des Exports von technischen und ingenieurtechnischen Dienstleistungen in diese Länder, einschließlich des Äquatorialguineas.'

Er fordert den iranischen Außenminister auf, so bald wie möglich ein Treffen der Gemeinsamen Zusammenarbeit mit Äquatorialguinea zu planen.

Der Präsident von Äquatorialguinea beschrieb den Iran auch als ein großartiges Land und sagte: 'Afrikanische Länder standen viele Jahre unter der Kolonialisierung westlicher Länder und müssen heute mit Ländern wie dem Iran zusammenarbeiten.'

Er fügte hinzu: 'Westliche Länder haben keine guten Absichten gegenüber afrikanischen Ländern, und selbst wenn sie uns nur begrenzte Hilfe leisten, machen sie diese Hilfe von Maßnahmen afrikanischer Länder abhängig, die ihren eigenen Interessen dienen.'