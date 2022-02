Botschafter: Finnische Unternehmen sind bestrebt, in Chabahar zu investieren

Der Botschafter der Republik Finnland in Teheran sagte am Dienstag bei einem Treffen mit Nasrullah Ebrahimi, Leiter der Chabahar Free Zone Organization: 'Die strategische Lage von Chabahar und die Lage an den Nord-Süd- und Ost-West-Korridoren sowie Chabahars Zugang zu Zentralasien und seine Bedeutung für die Länder war einer der Gründe, warum wir uns entschieden haben, nach Chabahar zu reisen.'

Er fuhr fort: 'Wir wollten uns auch den Entwicklungsplan des Hafens von Chabahar und die Bereitstellung von Dienstleistungen in diesem Bereich genau ansehen.'

Ihm zufolge sind finnische Unternehmen, insbesondere im Bereich der Bereitstellung von Hafenausrüstung, die die notwendigen Dienstleistungen für die Lieferung von Entsalzungswasser und anderer Ausrüstung im Energiesektor erbringen, bestrebt, in Chabahar zu investieren.

Der Leiter der Chabahar Free Zone Organization sagte seinerseits: 'Das in 1995 zwischen den beiden Ländern unterzeichnete Kooperationsmemorandum sowie der jüngste Besuch des finnischen Außenministers in Teheran sind ein Zeichen für die Ausgewogenheit der bilateralen politischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern Islamische Republik Iran und Finnland.'

Nasrollah Ebrahimi fügte hinzu: 'Der Iran ist ein großes und strategisches Land, und die Chabahar-Region spielt in dieser Position ebenfalls eine besondere Rolle, daher ist unsere Sicht auf diese Region eine strategische Sichtweise.'