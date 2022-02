Raisi: Die Beziehungen zwischen Teheran und Algier sollten ausgebaut werden

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi traf am Dienstag am Rande des Sechsten Gipfeltreffens der gasexportierenden Länder in Katar mit dem algerischen Präsidenten Abdel Majid Taboun zusammen und lobte den revolutionären Geist und den Widerstand des algerischen Volkes gegen die Extravaganzen der Kolonialisten: 'Die Geschichte beweist, dass Widerstand Die Nationen produktiv gegen die Hegemonen waren.'

Der Präsident fügte hinzu: 'Der Iran und Algerien haben eine gute Zusammenarbeit miteinander, aber dieses Maß an Interaktion ist nicht genug, und nach der Entschlossenheit der Führer der beiden Länder können die Beziehungen zwischen Teheran und Algerien bilateral, regional und international ausgebaut werden Arenen.'

'Überall dort, wo es Unsicherheit in der Region gibt, kann man die Präsenz von Ausländern sehen, insbesondere von Amerikanern. Daher besteht die Hauptlösung für die Probleme und Unsicherheiten in der Region darin, den Vereinigten Staaten und Ausländern aus der Region die Hand abzuschlagen.', sagte er.

Raisi lobte auch Algeriens rechte Haltung gegenüber dem zionistischen Regime: 'Das Widersprechen Ihres Landes gegen die Fortsetzung der Mitgliedschaft des zionistischen Regimes als Beobachtermitglied der Afrikanischen Union ist ein wertvoller Schritt zur Unterstützung der Rechte des unterdrückten palästinensischen Volkes.'

Der Präsident von Algerien drückte auch seinen Wunsch aus, die Beziehungen seines Landes zur Islamischen Republik Iran in verschiedenen Bereichen auszubauen, und sagte: 'Wir müssen den Willen der Staats- und Regierungschefs beider Länder zur Stärkung des Zusammenwirkens auf alle Führungsebenen unserer Länder ausdehnen, damit die bestehenden Kooperationskapazitäten so schnell wie möglich einsatzbereit und aktiv werden.'