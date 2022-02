Amir Abdollahian: Die USA haben noch keine Garantieinitiative ergriffen

In einem Interview mit CNN am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz sagte Hossein Amir Abdollahian in Bezug auf die Sicht des Iran auf die Wiener Gespräche: 'Wir sehen dem Ergebnis der Gespräche in Wien optimistisch entgegen; Aber nur ein Teil davon gehört der Islamischen Republik Iran. Weil die Regierung von Herrn Raisi einen starken Willen hat, in Wien eine gute und sofortige Einigung zu erzielen.'

'Wir haben in den vergangenen Wochen große Anstrengungen unternommen, um eine gute Einigung zu erzielen, und jetzt kann ich sagen, dass wir einer guten Einigung noch nie so nahe waren', sagte er.

Er fügte hinzu: 'Um diesem guten Abkommen näher zu kommen, hat die iranische Delegation viel Initiative und Flexibilität gezeigt. Jetzt sind die Vereinigten Staaten und der Westen an der Reihe, Initiative und Flexibilität zu zeigen.'

Amir Abdullahian erinnerte: 'Die Initiative und Flexibilität der westlichen Seite könne die Verhandlungen in weniger als ein paar Stunden oder ein paar Tagen abschließen.'

Laut ihm haben die Amerikaner den JCPOA gestört, und jetzt müssen sie Verantwortung übernehmen und die nötige Flexibilität zeigen, damit diese Verhandlungen zu einem endgültigen Abkommen führen.

Amir Abdollahian betonte: 'Wir glauben, dass, wenn die Vereinigten Staaten und die westlichen Parteien unter diesen kritischen Umständen der Verhandlungen in Wien nicht realistisch handeln, sie definitiv für das mögliche Scheitern der Verhandlungen verantwortlich sein werden.'

'US-Beamte sprechen von gutem Willen und verhängen dann neue Sanktionen gegen uns; Daher haben wir das Recht, sie aufgrund ihres Verhaltens zu beurteilen.', so er.

Amir Abdullahian merkte an, dass die Amerikaner daran interessiert sein könnten, den Austausch von Gefangenen im Rahmen der Gespräche in Wien in Betracht zu ziehen. 'Aber wir glauben, dass dies eine menschliche Angelegenheit ist und abgesehen von den Wiener Gesprächen als Sofortmaßnahme betrachtet werden kann.'