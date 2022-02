„Die Schlüsselfragen der Wiener Gespräche müssen gelöst werden“

„Die Verhandlungen befinden sich an einem kritischen Punkt, und wir nähern uns nach zehn Verhandlungsmonaten dem Ende“, schrieb er auf seinem Twitter-Account am Dienstag.

„Das Ergebnis ist noch unklar. Die Schlüsselfragen müssen geklärt werden. Aber alle Delegationen sind voll engagiert“, fügte er hinzu.

Die achte Gesprächsrunde zur Aufhebung der Sanktionen in Wien ist eine der am längsten laufenden Gespräche. Die überwiegende Mehrheit der Delegationen erkennt an, dass die Verhandlungen ein Endstadium erreicht haben und eine endgültige Einigung vorliegt.

Basierend auf den Grundsätzen und Anweisungen hat die iranische Delegation ihre klaren Vorschläge und Forderungen zu den verbleibenden Themen auf den Tisch gelegt.