Raisi: Bedingung für eine Einigung ist die Wahrung der Interessen Irans und die Aufhebung der Sanktionen

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi dankte am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tamim bin Hamad Al Thani in Doha dem Emir von Katar für die Einladung, das Land zu besuchen und am World Gas Summit teilzunehmen.

Er erklärte: 'Heute war ich mit zwei Zielen in Doha anwesend, eines ist die Entwicklung der bilateralen Beziehungen zwischen dem Iran und Katar und das andere die Teilnahme am Gipfeltreffen der Versammlung der gasexportierenden Länder.'

Raisi fügte hinzu: 'Bei diesem Treffen haben wir uns darauf geeinigt, dass die beiden Länder von den bestehenden Kapazitäten und Möglichkeiten profitieren werden, um die Zusammenarbeit auszubauen und die Beziehungen in verschiedenen Bereichen zu vertiefen.'

Ihm zufolge habe Iran seine Bereitschaft erklärt, uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar so gut wie möglich abzuhalten.

Raisi bemerkte, dass es notwendig sei, die Interessen des iranischen Volkes zu wahren, um in Verhandlungen mit den Westlern eine Einigung zu erzielen, insbesondere die Aufhebung von Sanktionen, eine gültige Garantie und die Einstellung von Fällen politischer Ansprüche.

Er betonte, dass unsere Region in eine neue Phase eingetreten sei und nach Jahrzehnten der aggressiven und besetzenden Präsenz der dominierenden Kräfte kehre die Region zu den Nationen der Region zurück.

'Die drei Lehren aus den Entwicklungen der letzten Jahrzehnte sind, dass Aggression zum Scheitern verurteilt ist; Der Widerstand zahlt sich aus und für keines der Probleme in der Region gibt es eine militärische Lösung.' so er.