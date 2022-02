Der Besuch von Raisi stärkt die strategischen Beziehungen zu Katar

„Eine der Hauptprioritäten der Außenpolitik der dreizehnten Regierung war die Herstellung regionaler Stabilität und Gleichgewichts mit dem Ziel, die Beziehungen zu ihren Nachbarn vollständig auszubauen, und sie hat in den letzten Monaten wirksame Maßnahmen in dieser Richtung ergriffen“, erklärte Mohammad Akhbari in einem Gespräch mit IRNA.

„Der Iran ist Nachbar von 15 Ländern und unterhält enge Beziehungen zu mehreren Nachbarländern und hat daher eine besondere geopolitische Position für die bilaterale, multilaterale und regionale Zusammenarbeit mit Nachbarn“, fügte er hinzu.

„Die Volkswirtschaften der Nachbarländer ergänzen die Volkswirtschaften des Iran, und die dreizehnte Regierung kann die Initiative ergreifen, ihre Hilfe zur Entschärfung von Sanktionen einzusetzen“, betonte er.

„Um die wirtschaftliche Situation des Landes zu verbessern, müssen wir die Beziehungen zu den Ländern sowie die regionalen und internationalen Strukturen ausbauen“, sagte Akhbari.

„Politische Konsultationen zwischen hochrangigen iranischen Beamten und Nachbarländern können zu einem gegenseitigen Verständnis zwischen den Parteien in Fragen von Interesse führen“, erklärte er weiter.

„Terrorismus und Extremismus sind jetzt eine gemeinsame Bedrohung für alle Länder in der Region und müssen durch Zusammenarbeit priorisiert werden“, bekräftigte er.

„Die Schaffung einer dynamischen, nachhaltigen und starken Wirtschaft auf der Grundlage einer soliden strategischen Politik und die Entwicklung des Außenhandels können den Nationen der Region Wohlstand bringen“, fuhr er fort.