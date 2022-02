„Die Verhandlungen mit den USA stehen nicht auf der Agenda des iranischen Teams, da sie zu keinem Fortschritt führen warden”, schrieb Ali Shamkhani auf seinem Twitter-Account.

Die Gespräche, die am 27. Dezember wieder aufgenommen wurden, befinden sich nun an einem Punkt, an dem Erfolg oder Misserfolg allein von den politischen Entscheidungen der westlichen Länder abhängen wird.