Drei Tote beim Absturz eines F-5-Kampfjets im Nordwesten des Iran

Täbriz (IRNA) - Zwei Piloten und ein Zivilist wurden am Montag getötet, als ein F-5-Kampfflugzeug in der Nähe einer Schule in der nordwestiranischen Stadt Täbriz abstürzte.

Im Iran ist ein Militärflugzeug abgestürzt. Bei dem Unglück kamen drei Menschen ums Leben, darunter zwei Besatzungsmitglieder. Beim Absturz eines Kampfflugzeugs der iranischen Armee sind im Nordwesten des Landes drei Menschen getötet worden. Die Maschine vom Typ F-5 sei am Montagmorgen in ein Wohngebiet der Stadt Tabris gestürzt. Den neuesten verfügbaren Informationen zufolge starben neben einem Bürger von Tabriz auch Sadegh Fallahi und Hanifehzad, zwei Kampfpiloten, als Märtyrer. Rettungskräfte sind derzeit an der Absturzstelle und eine Untersuchung ist im Gange.