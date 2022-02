Bilaterales Treffen von Baqeri und Mora in Wien

Das bilaterale Treffen fand zwischen dem Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran, Ali Bagheri, und dem Koordinator des Wiener Dialogs, Enrique Mora, statt.

Ebenfalls fand gestern ein bilaterales Treffen zwischen den Verhandlungsdelegationen der Islamischen Republik Iran und Russlands unter dem Vorsitz von Ali Bagheri und Mikhail Ulyanow statt.

Internationale Medien kündigten am Sonntagabend ein Treffen zwischen dem saudischen Außenminister Faisal bin Farhan und dem EU-Außenpolitiker Josep Burrell am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz an.

Die beiden Seiten haben laut Arab News das iranische Atomprogramm und die laufenden internationalen Gespräche in Wien diskutiert.

Früher am Tag berichteten Nachrichtenquellen, dass sich Faisal bin Farhan und Anthony Blinken am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz trafen, um das iranische Atomprogramm und internationale Verhandlungen zu diskutieren.

Die Gespräche finden in Wien statt, und das iranische Team hat seine klaren Vorschläge und Forderungen zu den verbleibenden Themen gemäß den Grundsätzen und Anweisungen auf den Tisch gelegt.

In den vergangenen Tagen fanden Verhandlungen zwischen den Delegationen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Formaten statt.