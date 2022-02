Die Flüge von Deutschland und Österreich in die Ukraine ausgesetzt

Teheran (IRNA) - Angesichts der Verschärfung der Ukraine-Krise stellt die Fluggesellschaft Swiss ihre Flüge in die Ukraine ab Montag vorübergehend ein. Auch die anderen Fluggesellschaften der Lufthansa Group gaben am Samstag bekannt, Flüge in die Ukraine ab nächster Woche einzustellen. Zur Gruppe gehören neben Swiss Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines und Eurowings.

Die deutsche Fluggesellschaft KLM hatte zuvor Flüge in die Ukraine ausgesetzt. Zuvor hatten Deutschland und Österreich ihre Bürger aufgefordert, nicht in die Ukraine zu reisen und, falls vorhanden, sofort zu verlassen. Das Auswärtige Amt erklärte am Samstagabend in einer Erklärung, die russenfeindliche Politik des Westens gegenüber der Ukraine setze sich fort: „Deutsche Staatsbürger werden nun aufgefordert, die Ukraine zu verlassen.“ Die britische Außenministerin Liz Truss behauptete, Europa werde einer der gefährlichsten Sicherheitssituationen des frühen zwanzigsten Jahrhunderts gegenüberstehen.