Olaf Scholz: Alle Elemente für einen Abschluss der Verhandlungen liegen auf dem Tisch

Teheran (IRNA) - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: 'Wir sind in den Verhandlungen in Wien in den letzten zehn Monaten weit gekommen. Alle Elemente für einen Abschluss der Verhandlungen liegen auf dem Tisch.'

Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute (Samstag) in einer Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz die Iran-P4+1-Gespräche in Wien angesprochen. Diesbezüglich schrieb dpa: Bundeskanzler Olaf Scholz hat vor einem Scheitern der Verhandlungen über die Rettung des Atomabkommens von 2015 gewarnt Laut Scholz habe man wiederholt darauf hingewiesen, dass man nun bald werde entscheiden müssen, ob eine Rückkehr zum Atomabkommen von 2015 noch angemessen sei. 'Wir haben jetzt die Chance, zu einer Vereinbarung zu kommen, die ermöglicht, dass die Sanktionen aufgehoben werden können.', sagte Scholz. Er warnte aber: 'Wenn uns dies nicht sehr rasch gelingt, drohen die Verhandlungen zu scheitern.' Deutschland, Frankreich und Großbritannien vermitteln seit Monaten gemeinsam mit Russland und China zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten. Dabei geht es darum, US-Wirtschaftssanktionen aufzuheben und im Gegenzug das iranische Atomprogramm wieder einzuschränken. Die nächsten Wochen gelten als entscheidend dafür, ob die Vereinbarung aus dem Jahr 2015 wiederbelebt werden kann.