„Wir hoffen, dass die Gespräche in Wien zu einer guten Einigung führen werden“

Teheran (IRNA) - Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte bei seiner Ankunft in Deutschland am Freitag, die Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) könne die laufenden Gespräche in Wien unterstützen, damit sie bald mit einer guten Einigung enden.

Amir Abdollahian wies darauf hin, dass er in seiner Rede vor der Konferenz Gelegenheit haben werde, die Außenpolitik der iranischen Regierung und ihre Position zu den verschiedenen regionalen Themen und Krisen, die Westasien betreffen, zu erläutern. Zu den Verhandlungen in Wien zur Aufhebung der gegen den Iran verhängten rechtswidrigen Sanktionen erklärte Amir Abdollahian: „Wir hoffen, dass die Gespräche zwischen der Islamischen Republik Iran und der 4+1-Gruppe in Wien in naher Zukunft zu einer guten Einigung führen werden.“ „Aber es sind die westlichen Parteien, die ihre wahre Initiative und Flexibilität zeigen müssen, und sie sind es, die bestimmen, dass diese Verhandlungen in den nächsten Tagen oder Wochen abgeschlossen werden“, fügte er hinzu.