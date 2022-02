Veröffentlichung verzerrter Berichte über die JCPOA-Verhandlungen in Wien

Reuters berichtete am Donnerstagabend, dass ein Teil der zwischen dem Iran und der 4+1-Gruppe erzielten Vereinbarung in Wien erreicht wurde, während die Gespräche laut Ali Bagheri, Irans Chefunterhändler in Wien, den Tag der Entscheidungsfindung durch die Parteien erreicht haben.

Natürlich ist dies nicht das erste Mal, dass Reuters Nachrichten über die Gespräche unter Berufung auf unbekannte Quellen veröffentlicht, aber es scheint nicht das letzte ungültige Faktenblatt zum Inhalt des Abkommens in diesem besonderen und kritischen Moment der Wiener Gespräche zu sein.

„Nach wochenlangen intensiven Gesprächen sind wir einer Einigung näher als je zuvor“, sagte der stellvertretende Außenminister und Leiter des iranischen Verhandlungsteams in einer Nachricht auf seinem Twitter-Account.

„Realismus, Verzicht auf Extravaganz und die Beachtung der Erfahrungen der letzten 4 Jahre sind notwendig, um dieses Ziel zu erreichen“, fügte Ali Bagheri hinzu.

„Solange nicht alles vereinbart ist, ist nichts vereinbart. Es ist an der Zeit, dass unsere Verhandlungsparteien entscheiden“, stellte er fest.