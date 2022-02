Drohnen der Luftwaffe der Armee mit Ghaem-Bomben ausgestattet

Die Website KHAMENEI.IR hat Amir Brigadegeneral Hamid Vahedi, Kommandant der Luftwaffe der Armee der Islamischen Republik Iran, interviewt. Auszüge aus diesem Interview lauten wie folgt:

Die Air Force ist eine ausrüstungsgetriebene Truppe. Vor der Revolution waren Flugzeuge, technische Kurse und Luftwaffen alle amerikanisch. Aber derzeit tun iranische Wissenschaftler, Jugendliche und Eliten alles. So können wir wertvolle Arbeit leisten, wir haben bereits etwas getan, wir haben Azarakhsh-, Saegeh-, Kowsar- und Parasto-Trainingsflugzeuge gebaut.

Ich wage zu behaupten, dass über 85 % unserer Mitarbeiter und Techniker jung sind. Wir haben der Jugend ein Feld gegeben und gesehen, dass alles möglich ist. Iraner können, wann sie wollen.

In der Air Force konnten wir dank Gott und der unerschütterlichen Unterstützung der Kommandohierarchie die Drohne 'Kaman 12' bauen, die für Aufklärungsmissionen sehr wertvoll ist. Letzten Monat konnten wir diese Drohne mit Ghaem-5-Bombe ausstatten; eine Bombe des Verteidigungsministeriums. Dabei wurden Kaman-Drohnen von einer Aufklärungsmission in eine Kampfmission verwandelt.

Alles, was wir tun, ist, uns zu verteidigen, wir erwarten nichts, aber wenn wir tun wollen, was wir können, wird die Arena für die Feinde sehr eng. Ich sage ihnen, wenn sie daran denken, in unsere Grenzen und unser Territorium einzudringen, werden die Streitkräfte ihnen die Hand abschneiden.

Gott sei Dank konnten wir alle dies, aber das reicht nicht. Wir müssen härter arbeiten. Wir müssen an unserem Glauben und unseren Überzeugungen arbeiten und unser Fachwissen in Übereinstimmung mit der Wissenschaft der Welt weiterentwickeln.