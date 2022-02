Teheran (IRNA) - Der Botschafter der Islamischen Republik Iran in Katar sagte, dass Präsident Seyyed Ebrahim Raisi bald in das arabische Land reisen werde, um am Gas Exporting Countries Forum (GECF) teilzunehmen.

In einer auf seinem Twitter-Account veröffentlichten Nachricht sagte Hamidreza Dehqani, dass der Besuch nächste Woche stattfinden werde. Nach Angaben des Botschafters werden der Präsident und seine Delegation auch Treffen mit den katarischen Behörden abhalten. Die Mitgliedsländer des GECF produzieren ungefähr 44% des weltweiten Gases und besitzen 67% der weltweiten Reserven.