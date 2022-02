Teheran (IRNA) - In einer Botschaft an seinen serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić am Dienstag gratulierte der iranische Präsident dem Land zu seinem Nationalfeiertag.

„Ich freue mich sehr, dass wir in den letzten Monaten die wertvollen Bemühungen der Beamten beider Länder zur weiteren Stärkung und Entwicklung der Beziehungen in allen Bereichen, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich, erlebt haben“, erklärte Seyyed Ebrahim Raisi. „Die beiden Länder verfügen über umfangreiche Kapazitäten zur Zusammenarbeit auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene“, betonte er.