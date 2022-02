Teheran (IRNA) - Am Vorabend des 13. Rajab und des Geburtstags von Imam Ali (AS) erklangen die Glocken des heiligen Schreins von Hazrat Ali ibn Musa al-Reza (AS).

Das Blechhaus des heiligen Schreins von Razavi befindet sich am östlichen Eingang des Hofes der Islamischen Revolution und der Ort des Blechhauses befindet sich seit der Qajar-Zeit an diesem Ort. Anlässlich der Geburt von Imam Ali (AS) werden heute Abend und morgen auf der Gebetshalle von Imam Khomeini (AS) eine Gedichtlesungszeremonie und eine Rede gehalten. Imam Ali (AS) wurde am dreizehnten Rajab, 23 Jahre vor der Migration von Propheten Muhammad, geboren.