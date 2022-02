Raisi: Sanktionen müssen aufgehoben und die Rechte des iranischen Volkes respektiert werden

Seyyed Ebrahim Raisi verwies am Mittwoch bei einem Treffen mit dem irischen Außenminister Simon Coveney auf die Kooperationskapazitäten der beiden Länder in verschiedenen Bereichen Sektoren wie Energie, Wissenschaft und Technologie, Industrie und Landwirtschaft und sagte: 'Das Volumen der Handelsbeziehungen und des Handelsaustauschs zwischen den beiden Ländern kann viel höher sein als das aktuelle Niveau sein.'

Er sagte: 'Teheran-Dublin verfügt über umfangreiche Kapazitäten zur Stärkung und Steigerung der Beziehungen in verschiedenen Handels- und Wirtschaftsbereichen, und die Nutzung dieser Kapazitäten liegt im Interesse der Entwicklung und des Wohlstands der beiden Länder.'

Raisi betrachtete den Schutz der Interessen der Nationen und den gegenseitigen Respekt als Hauptpriorität und Achse der Außenpolitik der Islamischen Republik Iran in der neuen Ära und stellte fest: 'Was wir bei den laufenden Verhandlungen betonen, ist, dass die Sanktionen tatsächlich aufgehoben und die Rechte des iranischen Volkes respektiert werden sollten.'

Auch der irische Außenminister Simon Coveney betonte, dass das Land der Entwicklung der Beziehungen zur Islamischen Republik Iran besondere Bedeutung beimisst.

Er sagte: 'Wir glauben, dass wir uns in unseren Beziehungen zum Iran in einer strategischen Phase befinden, und wir wollen das Niveau umfassender Beziehungen entwickeln und verbessern, und in dieser Hinsicht sind wir entschlossen, unsere Botschaft in Teheran wieder zu eröffnen.'