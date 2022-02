Die Einigung in Wien wartet auf die politischen Entscheidungen der anderen Seite

Er sprach auf einer Pressekonferenz am Montagmorgen über den Fortschritt der Gespräche in Wien sowie über den Mangel an politischer Entscheidungsfindung in den USA: „In Wien gibt es keine Sackgasse und die Gespräche werden wie bisher geführt.“

„Nach der Rückkehr ihrer Delegation nach Teheran überdachte die Islamische Republik Iran den vorgeschlagenen Plan. Was in Wien bleibt, sind Schlüsselthemen. Teheran trifft seit Jahren seine politischen Entscheidungen und ist im Atomabkommen geblieben. Wir warten auf eine Antwort auf die Initiativen und Vorschläge des Iran“, fügte er hinzu.

„Je größer der Wille der Amerikaner und der europäischen Troika wird, desto geringer wird unser Abstand zu einer Einigung“, betonte er.

Der Sprecher des Außenministeriums kündigte außerdem das heutige Treffen unseres Außenministers mit seinem irischen Amtskollegen in Teheran an.