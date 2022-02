Das Ergebnis der Wiener Gespräche kann jetzt bekannt gegeben werden

Teheran (IRNA) - Der Sekretär des Obersten Nationalen Sicherheitsrates, Ali Shamkhani, schrieb am Montag auf seinem Twitter-Account, dass die Gespräche in Wien über die Aufhebung der Sanktionen gegen den Iran ein Stadium erreicht haben, in dem das Ergebnis der Gespräche bekannt gegeben werden kann.

„Die politische Entscheidung der USA, die Anforderungen eines glaubwürdigen und dauerhaften Abkommens auf der Grundlage der im JCPOA akzeptierten Grundsätze zu verwirklichen oder abzulehnen, kann Spekulationen ersetzen“, fügte er hinzu. Heute haben die Wiener Gespräche einen schwierigen und komplizierten Punkt erreicht. Die achte Gesprächsrunde ist eine der längsten Gesprächsrunden, bei der die Teilnehmer einen Vertragsentwurf fertigstellen und über einige strittige Fragen entscheiden.