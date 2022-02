Während des Treffens, das in der Stadt Rawalpindi stattfand und an dem pakistanische Militär- und Sicherheitsbehörden sowie die iranische Delegation teilnahmen, tauschten sie Meinungen über die jüngsten Ereignisse in Afghanistan und der Region aus und erörterten andere bilaterale Themen.

Vahidi und Qamar Javed Bajwa erörterten auch die Notwendigkeit der Zusammenarbeit in Grenzangelegenheiten.

Dies ist Vahidis erste Reise nach Pakistan nach seiner Ernennung zum Innenminister.