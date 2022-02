'Rabab' ist das Bindeglied zwischen iranischer und afghanischer Kultur

Das zweite Programm der Forschungssitzungen des Festivals in der Meister Amirkhani-Hall fand mit der Anwesenheit von Ali Tavakoli (Rabab-Spieler), Farooq Rahmani (Baluchi Rabab-Spieler), Mohammad Nasim Khoshnavaz (afghanischer Rabab-Spieler), Ahmad Sadri und Babak Khazraei, dem Sekretär dieser Sektion unter dem Titel 'Rabab in der iranischen und afghanischen Musik' statt.

Ali Tavakoli sagte: Der Punkt, der erwähnt werden sollte, ist, dass Rabab, wie viele andere Instrumente, die während der Safawiden-Ära verschwanden, nirgendwo ein bestimmtes Bild außer dem Namen hatte.'

Er wies darauf hin: 'Am Anfang der Ankunft dieses Instruments gab es einen falschen Blick auf den Bass, der nicht spezifisch für dieses Instrument ist. Zu dieser Zeit werden drei große, mittlere und kleine Größen daraus hergestellt.'

Farooq Rahmani sagte weiter über Rabab Baluchi und die musikalischen Reiche von Belutschistan: 'Rabab ist tatsächlich einer, der in jeder Region oder unter dem Namen von Einzelpersonen oder Regionen bekannt und das Hauptinstrument an der östlichen Grenze zu Belutschistan oder Pakistan ist.'

In Bezug auf die Verbindung zwischen Baluchi Musik und der Musik des indischen Subkontinents sagte er: 'Diese Musiken sind einander ähnlich, aber es gibt viele Unterschiede zwischen ihnen.'

In einem anderen Teil dieser Fachtagung stellte Mohammad Nasim Khoshnavaz fest: 'In unserer Region wird das mittlere Größe am häufigsten verwendet. Es gibt zwei Musikschulen in Herat, eine gehört dem Meister Khoshnavaz, meinem Vater, und die andere der Schule von Sultan Rabab.

Das 37. Fajr-Musikfestival mit 1.690 Künstlern (darunter 1.304 Männer und 386 Frauen) wird in Form von 170 Musikdarbietungen in Teheran und 9 Provinzen des Landes stattfinden.