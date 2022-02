Die EU wird diplomatische Vertretungen in der Ukraine nicht schließen

„Die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten haben ihre Maßnahmen angesichts der aktuellen Bedrohungen in der Ukraine koordiniert“, betonte Borrell in einer Erklärung.

„Unsere diplomatische Vertretung in der Ukraine wird nicht geschlossen. Sie bleiben in Kiew und setzen ihre Operationen zur Unterstützung von EU-Bürgern und in Abstimmung mit ukrainischen Beamten fort“, fügte er hinzu.

„Wir wiederholen, dass jede aggressive Politik gegenüber der Ukraine weitreichende und kostspielige Folgen haben wird“, erklärte er.

Der außenpolitische Sprecher der EU, Peter Stano, sagte, EU-Diplomaten in der Ukraine hätten darum gebeten, das Land zu verlassen, mit Ausnahme von Personen mit hoher Priorität.

Er fügte hinzu, dass unnötiges Personal nun die Möglichkeit erhalten habe, außerhalb der Ukraine zu arbeiten