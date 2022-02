'The Recess' repräsentiert Iran beim Common Good International Film Festival

Das Film Festival hat offiziell die Liste der Werke in der Wettbewerbssektion der Veranstaltung bekannt gegeben, und der Kurzfilm The Recess (Pause), gedreht von Nikkhah Azad, wird den Iran in der Kurzfilm-Wettbewerbssektion des Festivals repräsentieren.

Mojan Kurdi als Sahar, Reyhaneh Nabiyan als Tahora, Niloufar Shokouhinia als Aida und Ghazal Khalili als Sara sind die Darstellerinnen dieses Kurzfilms.

Das Common Good International Film Festival ist eine internationale Veranstaltung, die jährlich in Oregon, USA, stattfindet.

Dieses internationale Filmfestival feiert Werke, die sich mit sozialer und individueller Verantwortung gegenüber Menschen und der Erde befassen.