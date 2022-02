Glückwunschbotschaft des Präsidenten von Tadschikistan an seinen iranischen Amtskollegen

Imam Ali Rahman sagte in seiner Glückwunschbotschaft zum Jahrestag des Sieges der Islamischen Revolution im Iran an Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi: 'Im Namen von mir, der Regierung und der Bevölkerung der Republik Tadschikistan gratuliere ich Ihnen und der Bevölkerung der Islamischen Republik Iran herzlich zum Jahrestag des Nationalfeiertags.'

Er fuhr fort: 'Bei aller Zufriedenheit über die bedeutenden Erfolge in der umfangreichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern wollen wir die Beziehungen in verschiedenen Bereichen zum Wohle der Menschen unter Berücksichtigung des guten Einvernehmens und des Vertrauens weiter ausbauen.'

Der Präsident von Tadschikistan sagte in der Botschaft: 'Ich bin zuversichtlich, dass mit der Entschlossenheit und den gemeinsamen Bemühungen und konstruktiven Maßnahmen die bestehenden Kapazitäten für die Entwicklung der tadschikisch-iranischen Beziehungen in allen Anliegen in Zukunft fruchtbar genutzt werden.'

Imam Ali Rahman erneuerte seine Glückwünsche und wünschte dem Präsidenten Irans, Gesundheit, Erfolg und Wohlstand und dem Volk des Iran Frieden und Stabilität, Wohlstand und Fortschritt.

Heute gratulierte der Außenminister Tadschikistans auch dem Außenminister des Iran zum Nationalfeiertag der Islamischen Republik Iran.

In einer an Hossein Amir-Abdollahian gerichteten Botschaft kündigte Seraj al-din Mehr al-din an: 'Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und die Sicherheit und den Trost der stolzen Menschen Ihres Bruderlandes. Ich gratuliere zum Nationalfeiertag der Islamischen Republik Iran.'

Am Ende seiner Glückwunschbotschaft an Amir-Abdollahian wünschte der Außenminister von Tadschikistan dem freundlichen Volk des Iran mehr Gesundheit, Wohlstand und Frieden.