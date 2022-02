Bundesaußenministerin: Die Atomgespräche sind in die 'Endphase' eingetreten

The Associated Press berichtet, dass Baerbok, die zu einem offiziellen Besuch in Tel Aviv ist, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem israelischen Außenminister Yair Lapid sagte, sie sei „absolut überzeugt, dass eine vollständige Wiederbelebung des Atomabkommens die Region noch sicherer für Israel machen würde.'

Baerbocks Äußerungen fielen mit den Atomgesprächen des Iran und den Weltmächten in Wien zusammen.

In dieser Pressekonferenz sagte auch Lapid, er habe mit der deutschen Seite über die Atomgespräche gesprochen und seine Meinung geäußert.

Das zionistische Regime hat sich jedoch öffentlich gegen die Wiederbelebung des Abkommens ausgesprochen, und seine Führer haben erklärt, dass sie aus dem Abkommen keine Verpflichtung haben werden.