Die 22. Bahman Kundgebung beginnt im ganzen Land

Aufgrund des Ausbruchs der Corona-Pandemie wird diese Zeremonie in roten Städten mit dem Auto und Motorrad und in anderen Städten von den Provinzbehörden mit allen Gesundheitsanweisungen in begrenzter Weise durchgeführt.

Alle im Iran ansässigen ausländischen Medien mit rund 200 Journalisten und Kameraleuten und mehr als 6.300 Journalisten, Fotografen und Kameraleuten inländischer Medien berichten über die 22. Bahman Gedenkfeier.

Es gibt Routen für Motorräder und Autos, und schließlich wird die Feier der Revolution auf dem Azadi-Platz mit der Rezitation des Korans und der Darbietung der offiziellen Hymne der Islamischen Republik Iran stattfinden.

In diesem Zusammanhang sagte der Sprecher des politischen Rat der Freitag-Imame sagte: 'Der Präsident wird vor den Freitagspredigten am 11. Februar eine Rede halten.'

Laut ihm wird das dieswöchige Freitagsgebet am 11. Februar in der Imam-Khomeini-Gebetshalle von Teheran unter der Leitung von Mohammad Javad Haj Ali Akbari und unter strikter Einhaltung der Gesundheitsprotokollen abgehalten