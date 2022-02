Raisi hält eine Rede vor den Freitagspredigten in Teheran

Ali Nouri sagte: 'Das dieswöchige Freitagsgebet wird am 11. Februar in der Imam-Khomeini-Gebetshalle von Teheran unter der Leitung von Mohammad Javad Haj Ali Akbari und unter strikter Einhaltung der Gesundheitsprotokollen abgehalten.'

Gemäß der Routine werden die Türen der Gebetshalle um 10:00 Uhr für die Gläubigen geöffnet und das Programm beginnt um 10:45 Uhr.

Während er dem Fajr-Dekade gratulierte, sagte er: 'Gemäß der Entscheidung des Nationalen Hauptquartiers zur Bekämpfung von Corona und des in Teheran vorbereiteten Marsches werden diese Woche das Freitagsgebet in der Imam-Khomeini-Gebetshalle in Teheran abgehalten.'

Vorher sagte Seyyed Mohsen Mahmoodi, der Vorsitzender des Koordinierungsrates für islamische Propaganda der Provinz Teheran : 'Es wurde geplant, den majestätischen Marsch am 11. Februar (22. Bahman) in Teheran abzuhalten, aber es ist wichtig, die Gesundheit der Menschen zu erhalten und die Richtlinien des Corona-Hauptquartiers zu beachten.'

Er fügte hinzu: 'Aufgrund der Wichtigkeit, die Gesundheit der Menschen unter Corona-Bedingungen zu erhalten, wird in diesem Jahr auch die Zeremonie vom 11. Februar mit Auto- und Motormanövern stattfinden.'