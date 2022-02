5 Iraner in der Rangliste der paralympischen Taekwondo-Athleten von 2022

Der Weltverband gab im Februar die paralympische Taekwondo-Rangliste bekannt, die Ergebnisse für die paraasiatischen Jugendspiele 2021 und die Weltmeisterschaft 2021 enthielt.

In dieser Kategorie, in der Frauengruppe, belegte Maryam Abdollahpour in der Gewichtsklasse 47 kg (K44), die die Goldmedaille bei den Youth Para-Asian Games gewann, den 16. Platz.

Außerdem liegt Fatemeh Dodangeh auf dem siebten Platz in der Gewichtsklasse -52 kg (K44) und Rayehe Shahab in der Gewichtsklasse -65 kg (K44) auf dem fünften Platz.

Bei den Männern liegt Mehdi Datli Beigi in der Gewichtsklasse -58 kg (K44), der bei den Para-Asian Youth Games auf dem zweiten Podest stand, auf dem 37. Platz.

Saeed Sadeghianpour, ein stolzer iranischer Taekwondo-Kämpfer, belegte ebenfalls den sechsten Platz in der Gewichtsklasse 63 kg (K44).

Mehdi Pourrahnama in der Gewichtsklasse -70 kg (K44), der bei den Weltmeisterschaften auf dem Meisterpodest stand, konnte den zweiten Tabellenplatz belegen.

Hossein Mirzaei ist ein weiterer Vertreter des Parakwando Irans in dieser Gewichtsklasse, der die Bronzemedaille der Paraasiatischen Jugendspiele gewann, ist in der 30. Platz.