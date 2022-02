„Wir erreichen die Endphase der Verhandlungen“

„Ich weiß natürlich nicht, ob die Gespräche ein paar Wochen dauern werden“, fügte er hinzu.

„Ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen eine Einigung erzielen können. Ich kann nicht näher darauf eingehen, da das Gespräch sehr vertraulich ist“, betonte er.

„Die Vereinigten Staaten haben Vorschläge gemacht, und es gibt gegenseitige Vorschläge“, sagte er.

Er äußerte die Hoffnung auf Fortschritte, da beide Seiten Interesse gezeigt hätten.

Die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen wurden am Dienstagabend nach einer kurzen Pause wieder aufgenommen.

Die Delegationen reisten letzte Woche zu Konsultationen und politischen Entscheidungen in die Hauptstädte und kehrten heute nach Wien zurück, um die Gespräche fortzusetzen.

Am ersten Tag der achten Runde der Sanktionsgespräche in Wien sagte Chinas Chefunterhändler, die Delegationen arbeiteten an einem endgültigen Abschluss.

„Wir haben große Fortschritte gemacht und versuchen immer noch, das Endergebnis zu erreichen“, erklärte er gegenüber Reportern.