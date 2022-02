Iran und Finnland betonen die Notwendigkeit des Ergebnisses der Wiener Gespräche

Der finnische Außenminister Pekka Haavisto, der gestern zu einem offiziellen Besuch in der Islamischen Republik Iran in Teheran eintraf, traf zweimal mit dem Außenminister Hossein Amir Abdollahian zusammen.

Während des Treffens tauschten beide Seiten Meinungen über bilaterale Beziehungen sowie regionale und internationale Fragen aus.

Anlässlich des 90. Jahrestages der Aufnahme der Beziehungen zwischen dem Iran und Finnland prüften die Außenminister beider Länder Möglichkeiten zur Verbesserung der politischen, wirtschaftlichen und parlamentarischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern.

Beide Seiten betonten die Notwendigkeit, die Bildung einer alle Seiten einschließenden Regierung in Afghanistan so zu unterstützen, dass die innere Stabilität in Afghanistan und die Sicherheit in der Region gefördert werden.

„Die Islamische Republik Iran wird sich auf der Grundlage nationaler Interessen weiterhin ernsthaft an den Verhandlungen beteiligen, um eine gute Einigung zu erzielen, aber um eine Einigung zu erzielen, müssen die westlichen Parteien, insbesondere die Vereinigten Staaten, wichtige Entscheidungen treffen“, erklärte Hossein Amir Abdollahian.

Die beiden Seiten tauschten Meinungen über einige andere regionale und internationale Entwicklungen aus, darunter Syrien, Jemen und die Ukraine.