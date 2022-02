'Aparat' wird an der Universität von Hawaii gezeigt

Der Kurzfilm 'Aparat', geschrieben und inszeniert von Hassan Najmabadi, wird in Fortsetzung seiner weltweiten Vorführungen an der Universität von Hawaii, USA, gezeigt.

Die Universität von Hawaii wurde 1907 in Hawaii unter dem Motto 'Menschliches Leben steht über allen Nationen' gegründet und belegt heute mit mehr als 17.000 eingeschriebenen Studenten pro Jahr den 301. Platz der Welt.

Anfang Januar wurde dieser iranischer Kurzfilm auch am 8. Dirigo Filmfestival in Großbritannien und am 1. Cleveland Filmfestival in den USA teilgenommen.

Aparat hat bereits an folgenden internationalen Festivals teilgenommen: 16. Georgia Batumi Festival, 41. VGIK Russia Festival, 34. Kinder und Jugendliche Festival der Iran, 35. Dutch Cine Kid Festival, 30. First Kids Festival USA, 24. Hungarian Falloodi Festival, 19 Philippine Mindanao Festival, 21. South Korea Aporia Festival, 11. Arlington American Festival, 11. American Gold Coast Festival, 12. Serbian Microfaf Festival, 13. Angelica American Festival, 11. italienisches Asti-Festival und das achte Russian Unicorn Festival.