Die Kultur des Widerstands ist die Ursache für den Sieg der Islamischen Revolution über Widrigkeiten

'Carlos Paz', ein Schriftsteller und Analyst aus Madrid, sagte IRNA über seinee Sicht der Islamischen Revolution des Iran: 'Die Realität des Lebens innerhalb von 6.000 Kilometern vom Iran und in einer westlichen Umgebung mit Erzählungen, die allem, was als Islamische Revolution bekannt ist, entgegengesetzt sind, kann das richtige Verständnis dieses Phänomens verzerren. Aber ich habe festgestellt, dass die Prinzipien, auf denen die Revolution seit 1979 basiert, stärker denn je geblieben sind.'

Er fügte hinzu: 'Der Grund dafür ist mehr als alles andere, weil die Mehrheit weiß, dass die Islamische Revolution viele der Ungerechtigkeiten und Korruptionen beendet hat, die im vorherigen iranischen Regime existierten.'

'Ich bin davon überzeugt, dass dieses politische System direkt mit der Existenz und dem Wesen des iranischen Volkes verbunden ist, und das ist sehr wichtig. Deshalb hat der Iran nach sehr schrecklichen Tests alle Widrigkeiten, die entstanden sind, um die Revolution zu besiegen, überwunden.', so er.

Der spanische Analyst glaubt, dass die Herausforderung, der sich der Iran stellen muss, darin besteht, die Revolution im Laufe der Zeit an die Moderne anzupassen, ohne ihre Natur zu verlieren, sowie die Bedeutung der Fortsetzung der begonnenen Arbeit mit den neuen Generationen zu verbinden und zu übertragen, die die Entstehung der Revolution nicht erlebt haben.

Er wies darauf hin, dass Iran trotz aller äußeren Belastungen auf eigenen Beinen stehen könne, und betonte: 'Der Druck war und ist sehr stark. Ein achtjähriger aufgezwungener Krieg kurz nach Beginn der Revolution gegen den vom Westen unterstützten Irak.'

Er sagte weiter: 'Die Erklärung dafür, warum die Revolution ihren Weg nach so schwierigen Prüfungen fortgesetzt hat, muss in drei Faktoren gesucht werden; Tiefgründiger Patriotismus, der jenseits der politischen Situation im iranischen Volk existiert, beim Aufkeimen einer 'Kultur des Widerstands', die die Iraner dazu gebracht hat, sich nicht zu ergeben, auf Ungerechtigkeit zu reagieren und ausländische Zwänge nicht zu akzeptieren und auch in dem tiefen Glauben, die Bedingungen und die Richtigkeit der Art und Weise, wie sie sind, zu kennen.

Laut ihm haben die Vereinigten Staaten mit aller Macht gekämpft, um die Geburt und Entwicklung der Revolution zu verhindern. Die Vereinigten Staaten können nicht zulassen, dass der Iran mit der derzeitigen Struktur existiert, weil der Iran seine Pläne für den Nahen Osten völlig ablehnt.

Er fuhr fort: 'Wir müssen verstehen, dass das ultimative Ziel der Vereinigten Staaten in der Region darin besteht, die Interessen des zionistischen Regimes in Israel zu verteidigen, und deshalb ist der Iran der größte Feind, den man sich vorstellen kann. Deshalb werden die Probleme des Iran aus dieser Perspektive nie enden, und das ist ein starker Hass.'