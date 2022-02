Irans Fußballnationalmannschaft bricht den Rekord in der Geschichte des asiatischen Fußballs

Azizi Khadem machte diese Bemerkungen am Dienstagabend nach dem Sieg des iranischen Teams über die Vereinigten Arabischen Emirate in den Qualifikationswettbewerben für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

„Die Fortsetzung der Siege ist durch die Gnade Gottes. Mit Gottes Hilfe haben wir die Geschichte des asiatischen Fußballs erobert“, sagte er.

„Heute hat der Erfolg der Nationalmannschaft zu nationaler Konvergenz und Einheit geführt, was wichtig ist. Ich hoffe, dass eine neue Atmosphäre geschaffen wird, in der das Team Großes leisten kann“, fügte er hinzu.

Als der Iran die Vereinigten Arabischen Emirate durch das Tor von Mehdi Taremi besiegte, feierten sie mit 22 Punkten ihren siebten Sieg.

Nach dem Spiel am Dienstag sagte der Cheftrainer der iranischen Fußballnationalmannschaft, er sei mit dem Sieg zufrieden, da alles unter Kontrolle sei.

Der Cheftrainer der Fußballmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, Bert van Marwijk, drückte seinerseits seine Unzufriedenheit mit dem Ergebnis aus, da er mehr von seinen Spielern erwarte.

Die Katar-Weltmeisterschaft 2022 ist für November in Katar geplant.