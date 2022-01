'Dreamless' findet einen ausländischen Kunden

Picture Tree Intl. mit Sitz in Berlin, Deutschland, wird den Film 'Dreamless' den potenziellen europäischen Käufern vorstellen.

Dreamless als erster Spielfilm von Arian Vazirdaftari erzählt die Geschichte eines Mädchens namens Roya, das, während es sich auf die Auswanderung aus dem Iran vorbereitet, eine junge Frau trifft, die verloren gegangen ist und sich an nichts erinnern kann.

Picture Tree International sagte in einer Erklärung: 'Die Geschichte einer Frau, die ihre Identität verliert, ähnelt der von Hitchcock, Polanski und Dipalma.

In diesem Film knüpft Vazirdftari mit dem attraktiven Schauspiel von Schauspielern wie Tanaz Tabatabai, Saber Abar und Shadi Karam Rudi an die Tradition des Sozialrealismus im iranischen Kino an.

Der Film von Vazirdftari wird zum ersten Mal beim 40. Fajr Film Festival gezeigt