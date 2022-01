Kommandeur der IRGC-Marine: Der Feind hat kein Recht, unsere Gewässer zu betreten

Admiral, Alireza Tangsiri sagte: 'Märtyrer gelten als Ankerplatz der Islamischen Revolution. Wir stehen kurz vor dem 44. Jahr der Islamischen Revolution und diese Tage gehören zu den Märtyrern.

Der Kommandeur der IRGC-Marine erklärte, dass wir von den Märtyrern lernen müssen, Widerstand zu leisten und sich gegen den Feind zu stellen, und fügte hinzu: Die Märtyrer gingen, damit wir bleiben und sind stolz darauf, Iraner zu sein.

Er hat festgestellt: Wenn die Krieger des Islam den Amerikanern auf See entgegentreten, wird von den reinen Seelen der Märtyrer genommen.'

'Der Feind hat kein Recht, in unsere Hoheitsgewässer einzudringen und auch nur in den Gewässern unter unserer Kontrolle zu sein.', so er.

Admiral Tangsiri fügte hinzu: 'Wir müssen die Revolution und deren Oberster Führer unterstützen, um die Fahne der Märtyrer dem Imam Zaman zu übergeben.'