Das Spiel zwischen den Fußballnationalmannschaften Irans und der VAE findet morgen statt

Der Iran führt mit 19 Punkten und die VAE sind Dritter mit 9 Punkten.

Dies wird das 18. Spiel zwischen dem Iran und den VAE sein.

Die iranische Fußballmannschaft besiegte am Donnerstag ihren Rivalen aus dem Irak mit dem Sieg 1:0 und qualifizierte sich für die WM 2022 in Katar. Die iranische Fußballnationalmannschaft begrüßte die Iraker in einer Atmosphäre, in der der FIFA-Vertreter sagte, er sei mit den Bedingungen des Spiels und der Anwesenheit von Zuschauern zufrieden.

Rund 10.000 Zuschauer, darunter auch Frauen, besuchten das Spiel zwischen dem Iran und dem Irak, das am siebten Tag der asiatischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar stattfand.

Die Mannschaft des kroatischen Trainers Dragan Skocic feierte am Donnerstag in Teheran den entscheidenden 1:0-Sieg im Heimspiel gegen den Irak. Den umjubelten Treffer zum Heimerfolg gegen Irak erzielte Mehdi Taremi vom FC Porto in der 48. Minute vor rund 10.000 Zuschauern im Azadi-Stadion.