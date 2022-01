Drei westliche psychologische Taktiken fallen mit der achten Runde der Sanktionsgespräche in Wien zusammen

1- Interimsabkommen

Westliche Medien und Beamte sprachen in dieser Verhandlungsrunde die Frage eines Interimsabkommens an. Westliche Medien haben bereits mehrfach über dieses Thema gesprochen, und in der achten Verhandlungsrunde wird diese erneut als Strategie für den Westen und die Vereinigten Staaten bei den Verhandlungen bezeichnet.

Westliche Länder, die immer nach einem Weg suchen, ihre internationale Verantwortung nicht wahrzunehmen, sind nicht daran interessiert, die Frage des JCPOA und der iranischen Nuklearfrage zu lösen.

2- Guter Bulle, böser Bulle

Angesichts komplexer und technisch sensibler Verhandlungen sowie politischer Entscheidungen erleben wir eine Aufgabenteilung in der europäischen Troika. Die negative Rolle, die der französische Vertreter in vielen früheren Verhandlungen gespielt hat, wird nun von der britischen Seite übernommen.

In diesem Zusammenhang können wir auf den unkonstruktiven Ansatz der britischen Außenministerin verweisen, die behauptete, die Gespräche näherten sich einer gefährlichen Sackgasse.

„Der Iran muss sich jetzt entscheiden, ob er eine Einigung erzielen oder für den Zusammenbruch des JCPOA verantwortlich sein will, und wenn das Atomabkommen zusammenbricht, werden alle Optionen auf dem Tisch liegen“, erklärte sie zuvor.

3- Änderungen in der Zusammensetzung des US-Diplomatenteams

Seit Beginn der Verhandlungen haben die Vereinigten Staaten verschiedene Taktiken angewandt, sodass der Rückzug einiger amerikanischer Experten aus der Delegation als neue Verschwörung angesehen werden kann.

4- Forderungen der iranischen Seite

Trotz Drohungen und Drucks von der anderen Seite hat Teheran seine berechtigten Forderungen seit Beginn der Wiederaufnahme der Verhandlungen nicht aufgegeben. Dazu gehören die Aufhebung von Sanktionen und die nukleare Verifizierung, Gewährleistung und Weigerung der westlichen Seite, die im Text des JCPOA und der Resolution 2231 enthaltenen Mechanismen zu missbrauchen.