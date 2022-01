30 % der iranischen Bergsteiger sind Frauen

Reza Zeraei sagte IRNA am Samstag am Rande der Jahrestagung von Nord-Khorasan Bergsteiger Vorstand: 'Derzeit sind von 200.000 Menschen mehr als 60 % in 35 Bergsportarten aktiv.'

Zeraei sagte, dass der größte Teil der Budgets des Verbandes für Sportklettern ausgegeben wird und fügte hinzu: 'Obwohl 75 Prozent der Athleten dieses Verbandes Kletterer sind, wird der größte Teil Ihres Kredits im Bereich des Sportkletterns ausgegeben.'

Er betonte, dass 30 Prozent der 200.000 Athleten in diesen Sportarten Frauen sind, ein Anstieg, der in den letzten Jahren stattgefunden hat.

Derzeit sind mehr als 1.600 männliche und weibliche Kletterer im Bergsteiger Vorstand von Nord-Khorasan organisiert.