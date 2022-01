Einwöchige Gesprächspause in Wien

Die Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen begannen am Freitag in Wien mit einem Treffen zwischen Ali Bagheri Kani, dem Chefunterhändler unseres Landes, und Enrique Mora, dem politischen Direktor des Europäischen Auswärtigen Dienstes.

Nach der zwischen den Verhandlungsdelegationen in Wien getroffenen Vereinbarung wird die achte Gesprächsrunde in Wien ab Samstag für eine Woche ausgesetzt. Demnach werden die Verhandlungsteams am Samstag zu Beratungen in die Hauptstädte zurückkehren.

Laut den europäischen Verhandlungsführern kommen die Gespräche trotz der Komplexität einiger Themen voran und kommen voran.

Die achte Runde der Wiener Gespräche, die am 27. Dezember begann und eine der bisher längsten Verhandlungsrunden war, ist in eine Pause gegangen.