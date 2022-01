Teheran (IRNA) - Die iranische Fußballmannschaft besiegte am Donnerstag ihren Rivalen aus dem Irak mit dem Sieg 1:0 und qualifizierte sich für die WM 2022 in Katar. Die iranische Fußballnationalmannschaft begrüßte die Iraker in einer Atmosphäre, in der der FIFA-Vertreter sagte, er sei mit den Bedingungen des Spiels und der Anwesenheit von Zuschauern zufrieden.