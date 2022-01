Viele Länder vermitteln die US-Botschaft, direkte Verhandlungen mit Iran zu führen

Teheran (IRNA) - In einer Fernsehrede verwies Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi, Präsident der Islamischen Republik Iran, auf die Forderung der USA nach einem direkten Dialog mit dem Iran: „Viele der Länder, die mit uns verhandeln, haben die Botschaft vermittelt, dass die Amerikaner direkt mit uns sprechen wollen, und das war schon in früheren Regierungen so und ist nicht neu.“

„Bisher wurden keine Gespräche mit den Amerikanern geführt, aber wir haben viele Male erklärt, und jetzt sagen wir, dass es einen guten Grund für eine Einigung gibt, wenn die Parteien bereit sind, die repressiven Sanktionen gegen das iranische Volk aufzuheben“, erklärte Seyyed Ebrahim Raisi. Der Präsident sprach über seine Reise nach Russland und die Äußerungen von Menschen, die diese Reise als Verstoß gegen den alten Slogan „Weder Ost noch West“ ansehen: „Wir haben in der Islamischen Republik große Anstrengungen in der internationalen Politik unternommen, aber in allen Bereichen war diese Politik nicht ausgewogen.“ Das Handelsvolumen mit Russland kann auf 10 Milliarden Dollar steigen „Die wirtschaftlichen Handelsbeziehungen mit Tadschikistan haben sich verdreifacht, und die Wirtschaftsbeziehungen mit Turkmenistan haben sich mit Ausnahme des Gasaustauschabkommens vervielfacht“, fügte er hinzu. Raisi schätzte den Umfang der Handelsbeziehungen mit Russland auf 3 Milliarden US-Dollar und sagte, dass diese Handelskapazität auf 10 Milliarden US-Dollar steigen könnte. „In den Bereichen Landwirtschaft, Transit, Verkehr und Luft- und Raumfahrt ist das Feld voll verfügbar und es sind Kapazitäten vorhanden und der Austausch von Kapazitäten muss erfolgen“, fuhr er fort. Raisi betonte: „Wir arbeiten bei den Verhandlungen in den beiden Bereichen der Neutralisierung von Sanktionen und der Aufhebung von Sanktionen.“ „Wir können keine Beziehung zu einem Land als unabhängigem Land nicht haben. Unser Ziel ist es, mit der ganzen Welt zu interagieren, und das habe ich im Wahlkampf angekündigt”, erklärte der iranische Präsident. „Worüber wir in Russland während des dreistündigen Treffens mit Herrn Putin gesprochen haben, waren bilaterale und regionale Fragen, die sich auf die Interessen beider Länder konzentrierten“, fügte er hinzu. „Die Dominanz des Dollars in unseren Finanz- und Währungsangelegenheiten muss gebrochen werden und wir müssen in der Lage sein, mit unserer Landeswährung zu handeln“, stellte er fest. „Es wurden Gespräche mit hochrangigen russischen Beamten in verschiedenen Bereichen der Verteidigung, Sicherheit und Luft- und Raumfahrt geführt. Der Export landwirtschaftlicher Produkte aus dem Iran nach Russland und der Import von strategischen Gütern, die das Land benötigt, kann bei der Versorgung mit Grundgütern effektiv sein“, bekräftigte er. Der Präsident sagte auch zum bevorstehenden Fußballspiel zwischen dem Iran und dem Irak: „Wir hoffen, dass unsere Mannschaft das bevorstehende Spiel gewinnen wird, und ich gratuliere den jungen Sportlerinnen, dass sie bei internationalen Sportwettkämpfen glänzen.“ „Die Regierung wird weiterhin hart daran arbeiten, die Lebensprobleme der Menschen zu lösen“, schloss er.