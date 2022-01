Amir Abdollahian betont den Ausbau der Beziehungen zu afrikanischen Ländern

Am Dienstag empfing Hussein Amir-Abdollahian den togolesischen Außenminister Robert Dossi und die ihn begleitende Delegation zu einem Meinungsaustausch über verschiedene Themen von gemeinsamem Interesse auf bilateraler, regionaler und internationaler Ebene.

Während des Treffens betonte der Außenminister den ernsthaften Willen der Regierung der Islamischen Republik Iran, die Beziehungen zu afrikanischen Ländern auszubauen und die Beziehungen und Interaktionen in allen Bereichen von gemeinsamem Interesse mit Togo umfassend zu entwickeln.

Amir Abdollahian erläuterte die Errungenschaften der Islamischen Republik Iran in verschiedenen Bereichen und die Fähigkeiten iranischer Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft, Technologie und Gesundheit und betonte die Bereitschaft Irans zur Zusammenarbeit in diesen Bereichen.

Auch der togolesische Außenminister Robert Dossi dankte der iranischen Seite für die Einladung und kündigte die Bereitschaft seines Landes an, die bilateralen Beziehungen, insbesondere in Handels- und Wirtschaftsfragen, auszubauen.