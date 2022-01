Iran arbeitet mit 10 internationalen Behörden für die Erhaltung biologischer Arten zusammen

'Wir tauschen Informationen mit diesen Behörden aus, und in einigen Fällen haben wir Projekte mit diesen Behörden entwickelt und von ihnen Finanzkredite erhalten.', fügte er hinzu.

Hassan Akbari fuhr fort: 'Wir versuchen, andere wissenschaftliche und technologische Kapazitäten des Landes zu nutzen, um Wildtiere zu schützen. Diese Maßnahmen ermöglichen uns bessere Programme für verschiedene Tierarten, insbesondere wandernde Arten haben zu können.'

Er sagte: 'Der iranische gelbe Hirsch war eine Art, die früher in vielen Lebensräumen von Khuzestan und Teilen von Zagros lebte. Aber diese Art ist in der Natur ausgestorben und einige von ihnen sind jetzt in den Brutstätten der Organisation verfügbar.'

Die Situation des iranischen Zebras

Laut ihm ist das iranische Zebra aufgrund von Überjagung und Zerstörung des Lebensraums auf zwei Gebiete beschränkt, eines in Turan, Semnan und das andere in Bahram Goor Fars.

Er betonte: 'Wir haben Zuchtprojekte dieses Tieres in mehreren Provinzen durchgeführt und es ist uns gelungen, es an drei Punkten des Kavir-Nationalparks zwischen den Provinzen Semnan und Teheran der Natur zurückzugeben.

Er erwähnte Arten wie Hirsche, Jabir und Maral als andere Arten, die sich in Zuchtzentren befinden.

Kritische Situation asiatischer Geparden und der Großen Trappe

Akbari wies darauf hin: 'Die Situation asiatischer Geparden und Große Trappe ist sehr akut und kritisch und sie brauchen besondere Aufmerksamkeit. Geparden sind heute im benachbarten Iran ausgestorben und im Iran auf Teile der Provinzen Yazd, Süd-Khorasan, Kerman und Semnan beschränkt.'

Er fügte hinzu: 'In diesem Jahr haben wir all unsere Bemühungen auf diese Region konzentriert, um diese gefährdete Art auf jede erdenkliche Weise zu retten.'

Er sagte, dass es sehr kostspielig sei, das Aussterben des asiatischen Geparden zu verhindern, und betonte: 'Wir stehen in diesem Bereich vor einem Mangel an Krediten, aber wir beraten uns mit der Programm- und Haushaltsorganisation, damit wir dies tun können.'