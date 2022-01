'Aparat' in Los Angeles angekommen

Teheran (IRNA) - Der Kurzfilm 'Aparat' ging in Fortsetzung seiner internationalen Auftritte in die Wettbewerbssektion des 16. Los Angeles Children's Festival und des Khamrubu Festivals in Indien.

Jedes Jahr zeigt das Los Angeles Children's Festival etwa 100 Kurzfilme aus der ganzen Welt - Animation, Live-Action und Dokumentarfilm - an verschiedenen Orten und für verschiedene Altersgruppen. Dieses Festival findet vom 1. April bis 31. Mai in Los Angeles statt. Das Khamrubu Film Festival, das von 26. bis 27. Februar in Guwahati, Indien, stattfindet, zeigt 32 Kurzfilme aus Indien, Japan, Bangladesch, Frankreich, Irland, Deutschland, Spanien, Mexiko und dem Iran. Aparat hat bereits an folgenden internationalen Festivals teilgenommen: 16. Georgia Batumi Festival, 41. VGIK Russia Festival, 34. Kinder und Jugendliche Festival der Iran, 35. Dutch Cine Kid Festival, 30. First Kids Festival USA, 24. Hungarian Falloodi Festival, 19 Philippine Mindanao Festival, 21. South Korea Aporia Festival, 11. Arlington American Festival, 11. American Gold Coast Festival, 12. Serbian Microfaf Festival, 13. Angelica American Festival, 11. italienisches Asti-Festival und das achte Russian Unicorn Festival.