Britische Abgeordnete: Ich wurde gefeuert, weil ich Muslim bin

Die Times zitierte die britische Politikerin mit den Worten,sie sei wegen religiöser Überzeugungen ausgewiesen worden und schrieb: Die 45-Jährige wurde bei der Kabinettsunturierung Anfang 2020 aus dem Amt des Verkehrsministers entfernt.

Ghani behauptet nun, der Fraktionschef ihrer Partei habe ihr bei einem Treffen in der Downing Street (der Residenz hochrangiger Kabinettsminister) gesagt, dass 'ihr Muslimtum das Problem sei'.

Die britische Abgeordnete sagte auch, ihr sei gesagt worden, dass 'es Bedenken hinsichtlich ihrer Loyalität gegenüber der Partei gibt, weil sie ihre Partei (die Konservative Partei) nicht angemessen gegen Vorwürfe der Islamophobie verteidigt hat'.

Vorwürfe der Islamophobie in der britischen Konservativen Partei erreichten 2019 ihren Höhepunkt. In diesem Jahr veröffentlichten 25 aktuelle und ehemalige Mitglieder des Parteirats In den sozialen Medien Äußerungen gegen Muslime in Form rassistischer Positionen.

Der exklusive Bericht des Guardian besagt, dass 15 aktuelle und 10 ehemalige Ratsmitglieder anti-islamische Botschaften an die Parteizentrale auf Facebook und Twitter gesendet haben.